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Отопительный сезон остается под угрозой в 50 населенных пунктах, - "Нафтогаз"

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня учредители 73 предприятий теплоэнергетики не решили проблему задолженности перед поставщиками. Из-за этого начало отопительного сезона в 50 населенных пунктах оказалось под угрозой.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Срыв начала отопительного сезона грозит Киеву, где имеют критическую задолженность 5 предприятий теплоэнергетики.

Отопительный сезон также оказался под угрозой в городах и селах Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Напомним, ранее задолженность перед поставщиками имели предприятия теплоэнергетики в более 60 населенных пунктах Украины.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял о 90-процентной готовности Украины к новому осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в стране должен начаться вовремя, подчеркивал он.

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Новости Украины отопительный сезонНафтогаз Украины