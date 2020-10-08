Опалювальний сезон залишається під загрозою у 50 населених пунктах, - "Нафтогаз"

Станом на сьогодні засновники 73 підприємств теплоенергетики не вирішили проблему заборгованості перед постачальниками. Через це початок опалювального сезону у 50 населених пунктах опинився під загрозою.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зрив початку опалювального сезону загрожує Києву, де мають критичну заборгованість 5 підприємств теплоенергетики.

Опалювальний сезон також опинився під загрозою у містах та селах Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Нагадаємо, раніше заборгованість перед постачальниками мали підприємства теплоенергетики у понад 60 населених пунктах України.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про 90-відсоткову готовність України до нового осінньо-зимового періоду. Опалювальний сезон в країні має розпочатися вчасно, наголошував він.