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Отопительный сезон начался не везде. 10% жилого фонда Украины осталось без тепла

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 11:16
Отопительный сезон начался не везде. 10% жилого фонда Украины осталось без тепла Фото: в Украине еще не все дома подключены к отоплению (Pixabay)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 5 ноября в Украине 10% жилого фонда и 15% объектов социальной сферы остаются без отопления. Основная часть домов, которые не подключены к теплоснабжению, находится в южных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время брифинга.

"По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы", - заявил Чернышов.

По его словам, 100% жилых домов отапливаются в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

90% жилого сектора подключили к отоплению в Запорожской и Николаевской областях. Однако только меньшая половина домов подключена к теплоснабжению в Херсонской и Одесской областях. Это связано в погодными условиями на юге страны, где всегда на несколько градусов теплее, чем в других регионах Украины.

"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением некоторых объектов. По этому вопросу были проведены соответствующие работы и совещания. Руководство области заверило, что до конца подключение будет завершено", - подчеркнул глава министерства.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял, что тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов Украины.

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