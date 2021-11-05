Опалювальний сезон розпочався не скрізь. 10% житлового фонду України залишилось без тепла

Станом на 5 листопада в Україні 10% житлового фонду та 15% об'єктів соціальної сфери залишаються без опалення. Основна частина будинків, які не підключені до теплопостачання, знаходиться у південних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова під час брифінгу .

"Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними обласних державних адміністрацій, становить майже 90% у середньому у житловому секторі, та близько 85% на об'єктах соціальної сфери", - заявив Чернишов.

За його словами, 100% житлових будинків опалюються у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

90% житлового сектора підключили до опалення у Запорізькій та Миколаївській областях. Проте лише меншу половину будинків підключено до теплопостачання у Херсонській та Одеській областях. Це пов'язано з погодними умовами на півдні країни, де завжди на кілька градусів тепліше, ніж в інших регіонах України.

"Окремо маю зупинитися на ситуації по Сумській області, де були певні питання із підключенням деяких об'єктів. З цього питання було проведено відповідні роботи та наради. Керівництво області запевнило, що до кінця підключення буде завершено", - наголосив глава міністерства.