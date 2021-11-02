Чернышов: тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов

Условия Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды должны выполняться во всех регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова во время рабочей поездки в Черниговскую область.

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине. Чернигов не является исключением. Об этом и в том числе, мы сегодня общались, с городским головой", - отметил министр Алексей Чернышов.

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, тарифы на централизованное отопление для населения в городе не будут расти и останутся на уровне предыдущего отопительного сезона.

Отметим, 30 сентября между Кабинетом министров, Офисом президента Украины, НАК "Нафтогаз Украины", Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциацией городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о постоянстве в прохождении отопительного сезона. Документ предусматривает, в частности:

направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц);

направление субвенции из государственного бюджета общинам, находящимся вне индекса налоговой способности (до 0,9), покрывающей 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021 года);

государством обеспечена одна из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения - 7420 грн за тыс. куб. м.

Также недавно правительство приняло решение, создающее предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносители.