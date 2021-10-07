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Отопительный сезон в Киеве может начаться в ближайшие дни, - Кличко

Автор: Юлия Бойко

Отопительный сезон в Киеве с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни. Объекты социальной инфраструктуры начали получать тепло уже с начала этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", - заявил мэр города Виталий Кличко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 99%, а в подземных хранилищах накоплено почти 19 млрд кубометров газа.

РБК-Украина писало о том, какие тарифы будут для населения в новом отопительном сезоне.

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КиевОтопительный сезон