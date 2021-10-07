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Опалювальний сезон у Києві може початися найближчими днями, - Кличко

Автор: Юлія Бойко

Опалювальний сезон у Києві з урахуванням погодних умов може початися найближчими днями. Об'єкти соціальної інфраструктури почали отримувати тепло вже з початку цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи. Враховуючи погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", - заявив мер міста Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 99%, а в підземних сховищах накопичено майже 19 млрд кубометрів газу.

РБК-Україна писало про те, які тарифи будуть для населення у новому опалювальному сезоні.

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КиївОпалювальный сезон