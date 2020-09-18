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Отопительный сезон должен начаться вовремя, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Отопительный сезон в Украине должен начаться вовремя. На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Шмыгаль заявил, что правительство сразу после назначения назвало приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил премьер.

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Он также поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и "Нафтогазу Украины" оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готова начать отопительный сезон досрочно, если в этом будет необходимость.

При этом известно, что в более 60 городах отопительный сезон оказался под угрозой.

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Новости Украины отопительный сезонДенис Шмыгаль