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Киев готов к отопительному сезону

Киев, Среда 16 сентября 2020 12:19
Киев готов к отопительному сезону
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Город Киев готов к отопительному сезону. Специалисты устранили все проблемы на теплосетях.

Об этом заявил на брифинге мэр Виталий Кличко.

Также он отметил, что власть готова предоставить помощь компаниям, жилищным объединением, чтобы они могли своевременно вступить в отопительный сезон.

"Технически город уже готов к запуску тепла в сеть. Специалисты "Теплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов, устранили более 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - заявил мэр города.

Киевская власть вводит новые технологии для содержания теплосетей.

"В новом отопительном сезоне "Теплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизерамы. Главная задача таких технологий - оперативное выявление возможных пошоджень и слабых мест теплосетей и т.д.", - добавил он.

Напомним, правительство поручило органам местного самоуправления во Львовской области обеспечить своевременное начало отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Кроме того, в июле Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Украине.

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