Опалювальний сезон має розпочатися вчасно, - Шмигаль

Опалювальний сезон в Україні має розпочатися вчасно. На сьогодні країна готова до нового осінньо-зимового періоду на 90%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

Шмигаль заявив, що уряд відразу після призначення назвав пріоритетом забезпечення всіх умов для успішної підготовки та проходження зими.

"Всі українські сім'ї, дитячі садки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні ми бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу", - заявив прем'єр.

Він також доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад і територій, Міністерству енергетики, Фонду державного майна і "Нафтогазу України" оперативно вирішити питання з проблемними ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готова розпочати опалювальний сезон достроково, якщо в цьому буде необхідність.

При цьому відомо, що у понад 60 містах опалювальний сезон виявився під загрозою.