До отопительного сезона чуть более месяца: что будет с тарифами

Кабинет министров Украины не видит оснований для того, чтобы поднимать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства на отопительный период. Таким образом, могут действовать тарифы, объявленные ранее.
РБК-Украина собрало информацию о ценах на электроэнергию, тепло, воду и газ.
С 1 октября тариф на электроэнергию снизится на 24 копейки для большинства потребителей. Те, кто потребляет менее 250 кВт*ч в месяц, будут платить по 1,44 гривны за кВт*ч. Ожидается, что таким образом тариф снизится для 80% домохозяйств.
Те, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, будут платить по действующему тарифу 1,68 гривны за кВт*ч. Такой тариф остается и для коллективных бытовых потребителей, дачно-строительных и гаражно-строительных кооперативов, садовых обществ и др.
Сниженный тариф будет действовать до конца апреля 2022 года.
Несмотря на рекордные цены на природный газ в Европе, украинские бытовые потребители защищены фиксированным годовым тарифом на газ, который останется до конца отопительного сезона.
Помимо месячных тарифов, с мая 2021 года по апрель 2022 действует базовая годовая цена на газ, на которую автоматически перевели всех бытовых потребителей. Цены составляют около 8 гривен за кубометр и выше, поставщики не имеют права повышать их до мая 2022 года.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.
При формировании тарифов на тепло будет учитываться фиксированная цена природного газа - 7,42 гривен за кубометр. О конкретной величине тарифов на отопление и горячую воду сейчас сложно говорить, поскольку их с этого года формируют местные власти.
В целом в правительстве прогнозируют, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.
Хотя сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не видит оснований повышать цены на отопление и горячую воду.
Например, в Киеве тариф на тепло составляет 1 654,41 гривны за Гкал или 38,50 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.
Тариф на горячую воду в столице составляет 97,89 гривны на кубометр с полотенцесушителем и 90,54 гривны за кубометр без него.