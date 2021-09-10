До опалювального сезону трохи більше місяця: що буде з тарифами

Кабінет міністрів України не бачить підстав для того, щоб піднімати тарифи на послуги житлово-комунального господарства на опалювальний період. Таким чином, можуть діяти тарифи, оголошені раніше.
РБК-Україна зібрало інформацію про ціни на електроенергію, тепло, воду і газ.
З 1 жовтня тариф на електроенергію знизиться на 24 копійки для більшості споживачів. Ті, хто споживає менше 250 кВт*год на місяць, платитимуть по 1,44 гривні за кВт*год. Очікується, що таким чином тариф знизиться для 80% домогосподарств.
Ті, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць, платитимуть за діючим тарифом 1,68 гривні за кВт*год. Такий тариф залишається і для колективних побутових споживачів, дачно-будівельних і гаражно-будівельних кооперативів, садових товариств та ін.
Знижений тариф діятиме до кінця квітня 2022 року.
Незважаючи на рекордні ціни на природний газ в Європі, українські побутові споживачі захищені фіксованим річним тарифом на газ, який залишиться до кінця опалювального сезону.
Крім місячних тарифів, з травня 2021 року по квітень 2022 діє базова річна ціна на газ, на яку автоматично перевели всіх побутових споживачів. Ціни становлять близько 8 гривень за кубометр і вище, постачальники не мають права підвищувати їх до травня 2022 року.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.
При формуванні тарифів на тепло буде враховуватися фіксована ціна природного газу - 7,42 гривень за кубометр. Про конкретну величину тарифів на опалення і гарячу воду зараз складно говорити, оскільки їх з цього року формує місцева влада.
В цілому в уряді прогнозують, що цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.
Хоча сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не бачить підстав підвищувати ціни на опалення та гарячу воду.
Наприклад, у Києві тариф на тепло становить 1 654,41 гривні за Гкал або 38,50 гривень за квадратний метр опалювальної площі.
Тариф на гарячу воду в столиці становить 97,89 гривні на кубометр з рушникосушкою і 90,54 гривні за кубометр без неї.