Про оточення росіянами Авдіївки поки не йдеться: експерт назвав причину

Наразі про оточення російськими військами Авдіївки у Донецькій області не йдеться. Попри те, що залишається загроза перерізання логістичної артерії ЗСУ, це зовсім не означає процес оперативного чи тактичного оточення міста.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ворог кинув на Авдіївку усе". Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення" .

За словами військового експерта Олександра Коваленка, те, що відбувається в Авдіївці, поки й близько не свідчить про оточення. Під цим терміном слід розуміти становище підрозділів, ізольованих від основної групи військ, через що неможливо ні постачати угруповання, ні вивести його з ізоляції, але зберігається простір для маневрів.

"Наразі цього не спостерігається. Перерізання логістичної артерії зовсім не означає процес оперативного чи тактичного оточення", - зазначив Коваленко.

Як розповів експерт, якщо відкрити карту, то є головна дорога 0542, яка переходить в Індустріальний проспект та вулицю Грушевського. Окрім неї є як мінімум три польові дороги - одна через село Ласточкине та дві з села Сєверне у бік 9-го кварталу.

"Польові дороги - не найкращий варіант для постачання та евакуації, але цими шляхами можна користуватися. Тому питання оточення не стоїть. Звичайно, є загроза того, що росіяни переріжуть 0542 у межах міста через вулицю Чистякова та за іншими напрямками, але вона поки що не перерізана. З цього випливає, що навіть у разі виходу росіян на проспект можливість вивести гарнізон як з північного, так і південного секторів збережеться", - пояснив Коваленко.

Бої в районі Авдіївки

Російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за місто десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

За останньою інформацією ЗСУ, Росія продовжує штурми в районі Авдіївки. Туди було перекинуто підрозділи російських спецпризначенців.