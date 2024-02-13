Об окружении россиянами Авдеевки пока речь не идет: эксперт назвал причину

В настоящее время об окружении российскими войсками Авдеевки в Донецкой области речь не идет. Несмотря на то, что остается угроза перерезания логистической артерии ВСУ, это вовсе не означает процесс оперативного или тактического окружения города.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения" .

По словам военного эксперта Александра Коваленко, происходящее в Авдеевке пока и близко не свидетельствует об окружении. Под этим термином следует понимать положение подразделений, изолированных от основной группы войск, из-за чего невозможно ни поставлять группировку, ни вывести ее из изоляции, но сохраняется пространство для маневров.

"Пока этого не наблюдается. Перерезание логистической артерии совсем не означает процесс оперативного или тактического окружения", - отметил Коваленко.

Как рассказал эксперт, если открыть карту, то главная дорога 0542, которая переходит в Индустриальный проспект и улицу Грушевского. Кроме нее есть как минимум три полевые дороги - одна через село Ласточкино и две из села Северное в сторону 9-го квартала.

"Полевые дороги - не лучший вариант для поставки и эвакуации, но этими путями можно пользоваться. Поэтому вопрос оцепления не стоит. Конечно, есть угроза того, что россияне перережут 0542 в пределах города через улицу Чистякова и по другим направлениям, но она пока не Из этого следует, что даже в случае выхода россиян на проспект возможность вывести гарнизон как из северного, так и южного секторов сохранится", - пояснил Коваленко.

Бои в районе Авдеевки

Российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за город десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраине Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут в артерию снабжения в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

По последней информации ВСУ Россия продолжает штурмы в районе Авдеевки. Туда были опрокинуты подразделения российских спецназовцев .