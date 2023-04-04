В оточенні Трампа стурбовані, що звинувачення екс-президенту продовжаться, - CNN

Висунення звинувачень експрезиденту США Дональду Трампу може продовжитися, вважають у його оточенні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я дуже легко можу уявити ситуацію, коли ви отримаєте каскад обвинувальних висновків", - наводить видання слова одного з джерел в оточенні Трампа.
У виданні нагадують, що рішення про висунення звинувачень у штаті Джорджія можуть бути прийняті вже цієї весни. Там суд завершив розслідування справи за заявами Трампа про нібито "підроблені результати" виборів у 2021 році.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні Трампу можуть оголосити звинувачення в суді Нью-Йорка. Він уже прибув туди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.