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В окружении Трампа обеспокоены, что обвинения экс-президенту продолжатся, - CNN

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу может продолжиться, считают в его окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я очень легко могу представить себе ситуацию, когда вы получите каскад обвинительных заключений", - приводит издание слова одного из источников в окружении Трампа.

В издании напоминают, что решение о предъявлении обвинений в штате Джорджия могут быть приняты уже этой весной. Там суд завершил расследование дела по заявлениям Трампа о якобы "поддельных результатов" выборов в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня Трампу могут предъявить обвинения в суде Нью-Йорка. Он уже прибыл туда.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп