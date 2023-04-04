В окружении Трампа обеспокоены, что обвинения экс-президенту продолжатся, - CNN

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу может продолжиться, считают в его окружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я очень легко могу представить себе ситуацию, когда вы получите каскад обвинительных заключений", - приводит издание слова одного из источников в окружении Трампа. В издании напоминают, что решение о предъявлении обвинений в штате Джорджия могут быть приняты уже этой весной. Там суд завершил расследование дела по заявлениям Трампа о якобы "поддельных результатов" выборов в 2021 году.