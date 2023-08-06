Оточений буксирами. До мережі потрапили фотографії пошкодженого танкера "Сіг"

До мережі потрапили супутникові фотографії російського танкера "Сіг", який у ніч на 5 серпня був атакований надводним дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що супутникові знімки були зроблені вранці цієї суботи, 5 серпня. На кадрах можна побачити два буксири. Зокрема їх присутність підтвердили й дані сервісу Marinetraffic.com.
Судно "Водолаз Кузьміних" прибуло до танкера з обладнанням і фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. Вже станом на сьогоднішній ранок корабель повернувся в порт Анапи.
Внаслідок атаки дроном у "Сіга" було частково затоплено машинне відділення.
Як пише видання, Росія використовує танкер для перевезення хімічних речовин і нафтопродуктів. Також з 2019 року корабель перебуває під санкціями США через доставку авіапального з Криму до Сирії.
Фото: супутниковий знімок "Сіга" (t.me/radiosvoboda)
Танкер було атаковано дронами у ніч на 5 серпня в Керченській протоці. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС. За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.