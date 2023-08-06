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Окруженный буксирами. В сеть попали фотографии поврежденного танкера "Сиг"

Фото: иллюстрированное изображение (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали спутниковые фотографии российского танкера "Сиг", который в ночь на 5 августа был атакован надводным дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны утром этой субботы, 5 августа. На кадрах можно увидеть два буксира. В частности их присутствие подтвердили и данные сервиса Marinetraffic.com

Судно "Водолаз Кузьминых" прибыло к танкеру с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. Уже по состоянию на сегодняшнее утро корабль вернулся в порт Анапы. 

В результате атаки дроном у "Сига" было частично затоплено машинное отделение.

Как пишет издание, Россия использует танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. Также с 2019 года корабль находится под санкциями США из-за доставки авиатоплива из Крыма в Сирию.

Фото: спутниковый снимок "Сига" (t.me/radiosvoboda)

Атака на "Сиг"

Танкер был атакован дронами в ночь на 5 августа в Керченском проливе. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

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