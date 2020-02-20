Относительное большинство украинцев считают события 2013-2014 годов Революцией Достоинства

Относительное большинство граждан Украины (45,5%) считают, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, 17,7% украинцев считают, что шесть лет назад произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".

Еще 23,0% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".

Затруднились с ответом 13,7% респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%).

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).