Относительное большинство украинцев ожидают нового пика эпидемии COVID-19

Относительное большинство (44%) украинцев считают, что пик эпидемии COVID-19 еще впереди. Еще 21% респондентов считают, что именно сейчас в стране пик эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Еще 8,5% опрошенных придерживаются мнения, что страна находится на начальной стадии эпидемии, а 8,5% - что пик эпидемии пройден и она пойдет на спад, 2,5% - что эпидемия еще не началась, а 5% - что никакой эпидемии не было, нет и не будет.

Коронавирус и меры по противодействию эпидемии чаще всего вызывают обеспокоенность у граждан Украины (78%), страх (54%), возмущение (52%). Еще 49% отметили чувство беспомощности, 45% - постоянного стресса, но лишь 21% - уверенность в том, что государство сделает все необходимое для противодействия эпидемии (68% такого ощущения не имеют).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2 021 респондент в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.