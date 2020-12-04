Украинцы больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем COVID-19

Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заболеть больше боятся респонденты старшего населения и жители сел

В начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время лишь 8% респондентов не боятся ни коронавирусной инфекции, ни ее экономических последствий.

По данным опроса, тех, кто боится заболеть больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября 2020 года 41% украинцев не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. По сравнению с концом марта это число не изменилось.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.