Относительное большинство украинцев хотят отставки правительства Гончарука

В конце февраля 2020 года относительное большинство украинцев (44%) думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 37% респондентов полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще должно работать.

По сравнению с декабрем оценка действий Кабинета министров в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценивая работу правительства Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку "хорошо" или "отлично" (4 и 5 по пятибалльной шкале). Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работал или "очень плохо" (27%), или же поставили "двойку" (19%), либо дали оценку "3" (удовлетворительно) – таких 37%

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).