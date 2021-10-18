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Відносини стали ще гіршими: Маас відреагував на згортання місії Росії при НАТО

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Берлін, Понеділок 18 жовтня 2021 19:00
Відносини стали ще гіршими: Маас відреагував на згортання місії Росії при НАТО Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рішення Росії призупинити роботу свого представництва в НАТО і згорнути місію зв'язку та інформбюро Альянсу в Москві ще більше ускладнює відносини Москви і західних країн. При цьому Берлін готовий до діалогу з російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Німеччини Хайко Мааса.

"Рішення Москви закрити російське представництво в НАТО продовжує загострювати відносини між Альянсом і Росією", - заявив Маас.

За його словами, це рішення ще більше ускладнило ситуацію у відносинах з Росією, які і без того були непростими. Глава МЗС Німеччини підкреслив, що Берлін як і раніше готовий до діалогу з Москвою.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва поінформувала НАТО про припинення роботи російської місії при Альянсі з 1 листопада.

Відзначимо, в НАТО заявили, що взяли до відома заяву Лаврова, але офіційних повідомлень з цих питань ще не отримували.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що НАТО прийняло рішення вислати вісім співробітників місії РФ через їх ворожої діяльності.

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