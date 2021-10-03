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Отношения США и Китая затрудняют переговоры по климату, - Джон Керри

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США, Воскресенье 03 октября 2021 07:04
Отношения США и Китая затрудняют переговоры по климату, - Джон Керри Фото: Джон Керри, специальный представитель президента США по вопросам климата (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Натянутые отношения между США и Китаем затрудняют переговоры по климату. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В заявлении изданию Керри говорит, что растущая геополитическая напряженность между двумя сверхдержавами затрудняет выполнение его работы. Ему сложно убедить Китай действовать более амбициозно в сокращении выбросов углекислого газа.

"Я надеюсь, что мы все же сможем найти общий язык", - сказал Керри.

Он отметил, что в скором времени планирует встречу с китайским коллегой, на которой надеется достичь прогресса.

"Вскоре я встречусь со своим коллегой из Китая, и мы оба надеемся, что сможем добиться определенного прогресса", - говорит Керри.

Ранее Керри заявлял, что если Китаю не удастся сдвинуть свою цель по нулевым выбросам углерода с 2060 на 2050 год, то усилия остального мира по борьбе с глобальным потеплением могут оказаться напрасными. Вот почему так важно договорится с Китаем о сокращении выбросов.

Напомним, что США запустили спутник, который будет следить за изменениями климата на Земле. Также ожидается, что с помощью спутника можно будет отреагировать вовремя на глобальную угрозу.

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