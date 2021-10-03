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Відносини США і Китаю ускладнюють переговори щодо клімату, - Джон Керрі

Новость на русском →
США, Неділя 03 жовтня 2021 07:04
Відносини США і Китаю ускладнюють переговори щодо клімату, - Джон Керрі Фото: Джон Керрі, спеціальний представник президента США з питань клімату (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Натягнуті відносини між США і Китаєм ускладнюють переговори по клімату. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У заяві виданню Керрі каже, що зростаюча геополітична напруженість між двома наддержавами ускладнює виконання його роботи. Йому складно переконати Китай діяти більш амбітно в скороченні викидів вуглекислого газу.

"Я сподіваюся, що ми все ж зможемо знайти спільну мову", - сказав Керрі.

Він зазначив, що незабаром планує зустріч з китайським колегою, на якій сподівається досягти прогресу.

"Незабаром я зустрінуся зі своїм колегою з Китаю, і ми обидва сподіваємося, що зможемо досягти певного прогресу", - говорить Керрі.

Раніше Керрі заявляв, що якщо Китаю не вдасться зрушити свою мету по нульовим викидам вуглецю з 2060 на 2050 рік, то зусилля решти світу по боротьбі з глобальним потеплінням можуть виявитися марними. Ось чому так важливо домовиться з Китаєм про скорочення викидів.

Нагадаємо, що США запустили супутник, який буде стежити за змінами клімату на Землі. Також очікується, що за допомогою супутника можна буде відреагувати вчасно на глобальну загрозу.

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