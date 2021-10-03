Відносини США і Китаю ускладнюють переговори щодо клімату, - Джон Керрі

Натягнуті відносини між США і Китаєм ускладнюють переговори по клімату . Про це заявив спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У заяві виданню Керрі каже, що зростаюча геополітична напруженість між двома наддержавами ускладнює виконання його роботи. Йому складно переконати Китай діяти більш амбітно в скороченні викидів вуглекислого газу.

"Я сподіваюся, що ми все ж зможемо знайти спільну мову", - сказав Керрі.

Він зазначив, що незабаром планує зустріч з китайським колегою, на якій сподівається досягти прогресу.

"Незабаром я зустрінуся зі своїм колегою з Китаю, і ми обидва сподіваємося, що зможемо досягти певного прогресу", - говорить Керрі.

Раніше Керрі заявляв, що якщо Китаю не вдасться зрушити свою мету по нульовим викидам вуглецю з 2060 на 2050 рік, то зусилля решти світу по боротьбі з глобальним потеплінням можуть виявитися марними. Ось чому так важливо домовиться з Китаєм про скорочення викидів.