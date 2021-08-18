ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відносини з Московським патріархатом зайшли в ще більше глухий кут, - ПЦУ

Новость на русском →
Середа 18 серпня 2021 08:31
Відносини з Московським патріархатом зайшли в ще більше глухий кут, - ПЦУ Фото: архієпископ Євстратій (Зоря) (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Відносини Православної церкви України (ПЦУ) з Московським патріархатом зайшли в глухий кут. УПЦ (МП) подають себе як ексклюзивну канонічну церкву і нехтують статусом інших церков.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається".

За словами архієпископа Євстратія (Зорі), в порівнянні з 2018-19 роками церковна ситуація в чомусь покращилася, в чомусь залишилася незмінною, а в чомусь – навіть погіршилася.

"Ще більше в глухий кут зайшли відносини з Московським патріархатом, який зайняв абсолютно деструктивну позицію глухого несприйняття реальності. Вони глухим запереченням зустрічають всі ініціативи, подають себе як ексклюзивну канонічну церкву, а всі інші – не те що не партнери, а навіть не православні і не християни", – сказав Євстратій в коментарі РБК-Україна.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що УПЦ МП досі заперечує військову агресію з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП ПЦУ
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається