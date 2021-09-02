Отношения между Прагой и Москвой достигли критической точки, - МИД Чехии

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, отношения страны с Российской Федерацией достигли критической точки.

"Эта ситуация возникла не сразу, она ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года, и, конечно же, дело по Врбетице, начатое в апреле этого года, оказало на нее значительное влияние", - отметил Кулганек.

Впрочем, министр убежден в том, что отказ от отношений с Российской Федерацией является неправильным решением.

"Кстати, ни Великобритания после дела в Солсбери, ни Нидерланды после крушения MH17 этого не сделали. Наоборот, мы должны стремиться к восстановлению отношений", - добавил глава МИД.