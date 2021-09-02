UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Отношения между Прагой и Москвой достигли критической точки, - МИД Чехии

Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Чехии заявило об ухудшении отношений с Российской Федерацией. Это связано со взрывом складов боеприпасов в Врбетицах в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание iDNES.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, отношения страны с Российской Федерацией достигли критической точки.

"Эта ситуация возникла не сразу, она ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года, и, конечно же, дело по Врбетице, начатое в апреле этого года, оказало на нее значительное влияние", - отметил Кулганек.

Впрочем, министр убежден в том, что отказ от отношений с Российской Федерацией является неправильным решением.

"Кстати, ни Великобритания после дела в Солсбери, ни Нидерланды после крушения MH17 этого не сделали. Наоборот, мы должны стремиться к восстановлению отношений", - добавил глава МИД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехия