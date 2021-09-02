Відносини між Прагою та Москвою досягли критичної точки, - МЗС Чехії

За словами голови МЗС Чехії Якуба Кулганека, відносини країни з Російською Федерацією досягли критичної точки.

"Ця ситуація виникла не відразу, вона погіршувалася, принаймні, з 2014 року, і, звичайно ж, справа щодо Врбетіце, розпочата у квітні цього року, зробила на неї значний вплив", - відзначив Кулганек.

Втім, міністр переконаний у тому, що відмова від відносин з Російською Федерацією є неправильним рішенням.

"До речі, ні Велика Британія після справи в Солсбері, ні Нідерланди після краху MH17 цього не зробили. Навпаки, ми повинні прагнути до відновлення відносин", - додав голова МЗС.