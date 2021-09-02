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Отношения между Прагой и Москвой достигли критической точки, - МИД Чехии

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Чехия, Четверг 02 сентября 2021 20:50
Отношения между Прагой и Москвой достигли критической точки, - МИД Чехии Фото: отношения между Прагой и Москвой достигли критической точки (facebook.com/mzvcr)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Чехии заявило об ухудшении отношений с Российской Федерацией. Это связано со взрывом складов боеприпасов в Врбетицах в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание iDNES.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, отношения страны с Российской Федерацией достигли критической точки.

"Эта ситуация возникла не сразу, она ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года, и, конечно же, дело по Врбетице, начатое в апреле этого года, оказало на нее значительное влияние", - отметил Кулганек.

Впрочем, министр убежден в том, что отказ от отношений с Российской Федерацией является неправильным решением.

"Кстати, ни Великобритания после дела в Солсбери, ни Нидерланды после крушения MH17 этого не сделали. Наоборот, мы должны стремиться к восстановлению отношений", - добавил глава МИД.

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