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Відносини між Прагою та Москвою досягли критичної точки, - МЗС Чехії

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Чехія, Четвер 02 вересня 2021 20:50
Відносини між Прагою та Москвою досягли критичної точки, - МЗС Чехії Фото: відносини між Прагою та Москвою досягли критичної точки (facebook.com/mzvcr)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ Чехії заявило про погіршення відносин з Російською Федерацією. Це пов’язано з вибухом складів боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iDNES.

За словами голови МЗС Чехії Якуба Кулганека, відносини країни з Російською Федерацією досягли критичної точки.

"Ця ситуація виникла не відразу, вона погіршувалася, принаймні, з 2014 року, і, звичайно ж, справа щодо Врбетіце, розпочата у квітні цього року, зробила на неї значний вплив", - відзначив Кулганек.

Втім, міністр переконаний у тому, що відмова від відносин з Російською Федерацією є неправильним рішенням.

"До речі, ні Велика Британія після справи в Солсбері, ні Нідерланди після краху MH17 цього не зробили. Навпаки, ми повинні прагнути до відновлення відносин", - додав голова МЗС.

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