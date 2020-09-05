Отношения с Беларусью сохраняются, несмотря на паузу, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Несмотря на дипломатическую паузу, отношения между Украиной и Беларусью сохраняются. Пауза касается только контактов между официальными представителями двух государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Министр пояснил, что украинская сторона приостановила контакты и встречи между министерствами и государственными ведомствами, которых всегда было очень много, хоть они и проходят незаметно.

"Вот это все мы сейчас поставили на паузу для того, чтобы дождаться спокойного урегулирования кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью... Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле - между нашими народами", - добавил он.

Напомним, 27 августа Кулеба сообщил о приостановке контактов с представителями Беларуси пока ситуация в стране будет вредить репутации Украины. Кроме того, Украина впервые в истории вызвала посла из Беларуси. Такие действия Киева связанные с постоянными заявлениями Минска о якобы вмешательстве Украины во внутреннюю политику Беларуси.

Кулеба также заявлял, что Украина готова к жестким шагам, если Беларусь не прекратит делать недружественные действия.

В то же время глава украинского МИД отмечал, что Украина готова помочь Беларуси в решении внутреннего кризиса, но самостоятельно вмешиваться в него не собирается.