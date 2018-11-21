На АЗС Краматорска прокуратура начала проверки по факту мошенничества

Иллюстративное фото (Pixabey)

Четыре предприятия Краматорска не прошли проверку качества топлива на АЗС

Прокуратура начала расследование по факту мошенничества на четырех автозаправочных станциях (АЗС) в Краматорске, которые не прошли проверку качества топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Следствие установило, что в течение 2018 года четыре предприятия, которые занимаются оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами на территории Краматорска, не обращались по поводу проверки до Донецкого центра стандартизации, метрологии и сертификации. Центр имел бы проверить резервуары для хранения топлива, измерить температуру, уровень и плотность топливо-смазочных материалов.

Таким образом, топливо на этих АЗС могло быть некачественным и не соответствовать экологическим требованиям. Игнорируя проверки, предприятия нарушили закон "О метрологии и метрологической деятельности".

"Невыполнение установленных законом норм может свидетельствовать о незаконной деятельности по продаже нефтепродуктов и завладения средствами граждан путем обмана, в части завышения объема отпущенного топлива по сравнению с фактически предоставленным", - добавили в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе Краматорска местная прокуратура открыла пять уголовных производств по фактам незаконной торговли нефтепродуктами на автозаправках в Краматорске и Дружковке Донецкой области.