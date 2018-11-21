На АЗС Краматорська прокуратура розпочала перевірки за фактом шахрайства

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Чотири підприємства Краматорська не пройшли перевірку якості палива на АЗС

Прокуратура розпочала розслідування за фактом шахрайства на чотирьох автозаправних станціях (АЗС) у Краматорську, які не пройшли перевірку щодо якості палива. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Слідство встановило, що протягом 2018 року чотири підприємства, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею нафтопродуктами на території Краматорська, не звертались щодо перевірки до Донецького центру стандартизації, метрології та сертифікації. Центр мав би перевірити резервуари для зберігання палива, виміряти температуру, рівень та густину паливо-мастильних матеріалів.

Таким чином, паливо на цих АЗС могло бути неякісним та не відповідати екологічним вимогам. Ігноруючи перевірки, підприємства порушили закон "Про метрологію та метрологічну діяльність".

"Невиконання встановлених законом норм може свідчити про незаконну діяльність щодо продажу нафтопродуктів та заволодіння коштами громадян шляхом обману, в частині завищення об’єму відпущеного палива в порівнянні з фактично наданим", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, минулого тижня Краматорська місцева прокуратура розпочала п'ять кримінальних проваджень за фактами незаконної торгівлі нафтопродуктами на автозаправках у Краматорську та Дружківці Донецької області.