У Донецькій області за фактом порушень правил безпеки на АЗС відкрито 5 справ

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НА АЗС продавали нафтопродукти за відсутності необхідних дозволів

Краматорська місцева прокуратура розпочала п'ять кримінальних проваджень за фактами незаконної торгівлі нафтопродуктами на автозаправках у Краматорську та Дружківці Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу обласної прокуратури.

Вказано, що правоохоронці виявили порушення вимог чинного законодавства при здійсненні господарської діяльності 5 підприємств, які працюють у сфері реалізації палива на території міст Краматорськ та Дружківка.

"Установлено, що всупереч правилам безпеки, на автомобільних заправних станціях здійснюється реалізація нафтопродуктів за відсутності необхідних дозволів на експлуатацію машин, механізмів і устаткування, зокрема - резервуарів для зберігання палива та паливороздавальних колонок, що створює загрозу життю та здоров’ю людей", - сказано у повідомленні.

Так, прокуратура зафіксувала грубі порушення вимог природоохоронного законодавства на об’єктах, які працюють у сфері оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом.

"За вказаними фактами прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) КК України", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, у 2016 році прокуратура Донецької області у зоні проведення АТО викрила приватне підприємство, яке займалося незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів.

РБК-Україна також повідомляло, що у березні 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою блокували масштабне розкрадання сировини з нафтопроводів у декількох областях країни.