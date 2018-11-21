Ціни на АЗС у Києві знову опустилися

Ціни на паливо знизилися в середньому майже на 10 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 21 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,49 (-0,20)
|
32,09 (-0,20)
|
32,79
|
32,09 (-0,10)
|
16,69 (-0,10)
|
WOG
|
32,49
|
33,49
|
34,49
|
32,99
|
16,68 (-0,10)
|
AMIC
|
31,29 (-0,20)
|
32,79
|
33,49 (-0,30)
|
31,99 (-0,50)
|
16,19 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
28,99
|
29,99
|
31,29
|
30,19
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
31,99 (-0,20)
|
33,69 (-0,20)
|
36,19 (-0,20)
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,49
|
33,49
|
34,49
|
32,99
|
16,69 (-0,10)
|
SUN OIL
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
16,19
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,25 (-0,50)
|
32,25 (-0,50)
|
33,25 (-0,50)
|
31,75 (-0,50)
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
29,90 (-0,30)
|
30,90 (-0,30)
|
33,70 (-0,30)
|
30,60 (-0,30)
|
15,70
|
Mango
|
28,99
|
29,99
|
31,39
|
29,49
|
15,55
|
SOCAR
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,89 (-0,20)
|
Маркет
|
29,29 (-1,70)
|
30,69 (-1,30)
|
‒
|
29,92 (-1,39)
|
Luxwen
|
30,09
|
30,59
|
32,19
|
32,49
|
16,29
|
Chipo
|
28,49
|
28,99
|
33,49
|
29,49
|
31,15 (-0,14)
|
32,18 (-0,12)
|
33,11 (-0,09)
|
31,90 (-0,13)
|
16,34 (-0,04)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України розблокувала підписання законів про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації ("євроблях").