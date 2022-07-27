Отменяют ли выплаты военным: в СНБО опровергли главные фейки

В украинском обществе распространяются сообщения о якобы отмене выплат военнослужащим. Однако эта информация является фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

Отмечается, что речь идет о постановлении Кабинета министров №793, которая вносит ряд изменений, но не отменяет выплаты военным и не урезает их премии.

В частности, этот документ касается работников Государственной уголовно-исполнительной службы, а также некоторых лиц рядового и начальствующего состава, полицейских и их семей во время действия военного положения. Однако постановление не отменяет выплат.

Также 19 июля вступил в силу закон №2352, которым отменяется обязательное начисление среднего заработка мобилизованным работникам предприятий. Но выплата заработных плат таким работникам будет осуществляться из государственного бюджета.