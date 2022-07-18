Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ

Верховной раде Украины предлагают отменить ввозные пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) на авто, которые ввозятся для Вооруженных сил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

В частности, предлагается отменить пошлины и НДС для пассажирских и грузовых автомобилей обычного типа, используемых в оборонных целях Вооруженными силами, а также другими военными формированиями.

Отметим, для более дешевых и старых авто большую часть платежей обычно составляет акцизный налог.