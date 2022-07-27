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Чи скасовують виплати військовим: в РНБО спростували головні фейки

Фото: в РНБО спростували фейки про скасування виплат військовослужбовцям (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В українському суспільстві поширюються повідомлення про нібито скасування виплат військовослужбовцям. Проте ця інформація є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Зазначається, що мова йде про постанову Кабінету міністрів №793, яка вносить ряд змін, але не скасовує виплати військовим та не урізає їхні премії.

Зокрема, цей документ стосується працівників Державної кримінально-виконавчої служби, а також деяких осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та їх сімей під час дії воєнного стану. Проте постанова не скасовує виплат.

Також 19 липня набрав чинності закон №2352, яким скасовується обов’язкове нарахування середнього заробітку мобілізованим працівникам підприємств. Але виплата заробітних плат таким працівникам буде здійснюватися з державного бюджету.

Нагадаємо, що Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для військових.

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