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Отмена уголовной ответственности судей приведет к катастрофе, - адвокат

Автор: Олег Черныш

Отмена статьи Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности судей за заведомо неправосудные решения может приведет к катастрофическим последствиям. Основной удар будет нанесен по так называемым делам Майдана.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".

Отметим, по решению Конституционного суда, статья 375 УК признана неконституционной, она потеряет силу 12 декабря, и все уголовные дела против "неправосудных судей" будут закрыты.

Как считает адвокат Роман Маселко, это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, могут закрыть около 120 уголовных дел против судей Майдана, а также дела против судей Окружного админсуда Киева.

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"Ключевое последствие - это ощущение безнаказанности для судей. Раньше была эта статья, которая хоть с трудом, но применялась, теперь же судьи могут выносить абсолютно любые беззаконные решения, максимум что им грозит - увольнение", - отметил Маселко.

Он также уверен, что статью отменили потому, что в последние годы появились условия для ее применения.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решения.

Отметим, в июне у президента Владимира Зеленского раскритиковали это решение КСУ.

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