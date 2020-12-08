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Скасування кримінальної відповідальності суддів призведе до катастрофи, - адвокат

Автор: Олег Черниш

Скасування статті Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення може призведе до катастрофічних наслідків. Основний удар буде завдано по так званих справах Майдану.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ".

Відзначимо, за рішенням Конституційного суду, стаття 375 КК визнана неконституційною, вона втратить силу 12 грудня, і всі кримінальні справи проти "неправосудних суддів" будуть закриті.

Як вважає адвокат Роман Маселко, це призведе до катастрофічних наслідків. За його словами, можуть закрити близько 120 кримінальних справ проти суддів Майдану, а також справи проти суддів Окружного адмінсуду Києва.

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"Ключовий наслідок - це відчуття безкарності для суддів. Раніше була ця стаття, яка хоч насилу, але застосовувалася, тепер же судді можуть виносити абсолютно будь-які незаконні рішення, максимум, що їм загрожує - звільнення", - зазначив Маселко.

Він також упевнений, що статтю скасували тому, що в останні роки з'явилися умови для її застосування.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" розповіли про наслідки скасування відповідальності суддів за неправосудні рішення.

Відзначимо, в червні у президента Володимира Зеленського розкритикували це рішення КСУ.

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