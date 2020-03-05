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Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - Оржель

Новости » Энергетика     05.03.2020 - 14:48
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр намерен позволить уменьшить объемы ПСО на рынке и высвободить 10 млрд грн

Повышение тарифа на электроэнергию для населения, которое потребляет до 100 кВт-ч в месяц, до значения 1,68 грн/кВт-ч позволит уменьшить объемы ПСО на рынке, и высвободить средства в размере 10 млрд грн. Об этом заявил и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью УНИАН, передает РБК-Украина.

"Если говорить о 100 кВт и отмены льготной цене в 90 копеек, то этот показатель играет гораздо больше. Это эквивалент 10 млрд гривен высвобожденных денег на рынке электрической энергии", - сказал он.

Также и.о. министра прокомментировал предложение сделать рыночную цену на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют свыше 500 кВт-ч в месяц.

"Если ввести какой-то предел, например, 500 кВт потребления, то все будут пытаться остаться под этой планкой. Мы считали, сколько это в деньгах - небольшая величина и она в таком случае является не решающей", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.

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Новости Украины энергетикатарифыАлексей Оржель
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