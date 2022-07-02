UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отмена безвиза с Россией. В СНБО опровергли самые распространенные фейки

Фото: россиянам для въезда в Украину нужна виза (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с Россией. В СНБО опровергли главные фейки о пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Так, в обществе распространяется информация, что правительство якобы запретило въезд граждан РФ в Украину. На самом деле утратило силу лишь соглашение о безвизовых поездках, которое было подписано 16 января 1997 года в Москве. То есть для россиян начал действовать визовый режим.

Теперь граждане России для въезда в Украину должны иметь:

  • приглашение из Украины;
  • действующий загранпаспорт РФ и украинскую визу;
  • ксерокопию паспортных данных принимающей стороны;
  • сумму не менее 20 прожиточных минимумов в месяц - 52 тысячи гривен.

Также распространяется фейк, что россияне, которые не поддерживают войну и живут в ЕС, не могут заехать в Украину. Такие люди могут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля Украине ввели визовый режим с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаБезвизовый режим