Скасування безвізу з Росією. В РНБО спростували найпоширеніші фейки

Україна з 1 липня скасувала безвізовий режим з Росією. В РНБО спростували головні фейки про перетин кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram .

Так, у суспільстві поширюється інформація, що уряд нібито заборонив в’їзд громадян РФ в Україну. Насправді втратила чинність лише угода про безвізові поїздки, яка була підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для росіян почав діяти візовий режим.

Тепер громадяни Росії для в'їзду в Україну повинні мати:

запрошення з України;

чинний закордонний паспорт РФ та українську візу;

ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає;

суму, не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисячі гривень.

Також поширюється фейк, що росіяни, які не підтримують війну та живуть в ЄС, не можуть заїхати до України. Такі люди можуть звернутися до закордонних дипломатичних установ України для оформлення віз.