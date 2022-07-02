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Скасування безвізу з Росією. В РНБО спростували найпоширеніші фейки

Фото: росіянам для в'їзду в Україну треба віза (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Україна з 1 липня скасувала безвізовий режим з Росією. В РНБО спростували головні фейки про перетин кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Так, у суспільстві поширюється інформація, що уряд нібито заборонив в’їзд громадян РФ в Україну. Насправді втратила чинність лише угода про безвізові поїздки, яка була підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для росіян почав діяти візовий режим.

Тепер громадяни Росії для в'їзду в Україну повинні мати:

  • запрошення з України;
  • чинний закордонний паспорт РФ та українську візу;
  • ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає;
  • суму, не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисячі гривень.

Також поширюється фейк, що росіяни, які не підтримують війну та живуть в ЄС, не можуть заїхати до України. Такі люди можуть звернутися до закордонних дипломатичних установ України для оформлення віз.

Раніше ми повідомляли, що з 1 липня Україна ввели візовий режим з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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