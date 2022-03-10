Открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты

На пятнадцатый день войны России против Украины с 09:00 открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. Названы маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

Напомним, вчера также были открыты гуманитарные коридоры. Однако российские оккупационные войска в очередной раз прибегли к срыву эвакуации мирного населения, заблокировав проезд из Бучи и Гостомеля.

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