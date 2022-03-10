Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09:00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:
Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.
Також евакуація проводиться маршрутами:
Евакуація проводитиметься автобусами.
Нагадаємо, вчора також були відкриті гуманітарні коридори. Однак російські окупаційні війська вкотре вдалися до зриву евакуації мирного населення, заблокувавши проїзд із Бучі та Гостомеля.
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