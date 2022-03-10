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Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

Автор: Марія Кучерявець

На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09:00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Маршрути

За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:

  • Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава.

Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

Також евакуація проводиться маршрутами:

  • Ізюм - Лозова
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ

Евакуація проводитиметься автобусами.

Нагадаємо, вчора також були відкриті гуманітарні коридори. Однак російські окупаційні війська вкотре вдалися до зриву евакуації мирного населення, заблокувавши проїзд із Бучі та Гостомеля.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти України