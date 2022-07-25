За открытые двери – штраф: Франция введет непопулярные меры ради экономии энергии

Правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер ради повышения энергоэффективности малого бизнеса. Предпринимателей обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране.

Согласно новому декрету правительства, световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. За нарушение правил о неоновых вывесках и "открытых дверях" предусмотрен штраф до 750 евро.