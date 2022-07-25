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За открытые двери – штраф: Франция введет непопулярные меры ради экономии энергии

Фото: Франция намерена ввести непопулярные меры для экономии энергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер ради повышения энергоэффективности малого бизнеса. Предпринимателей обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране.

Согласно новому декрету правительства, световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. За нарушение правил о неоновых вывесках и "открытых дверях" предусмотрен штраф до 750 евро.

Ранее мы писали, что Франция инвестирует 85 млн евро в постройку 18 орудий Caesar взамен переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar сократился почти на четверть.

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