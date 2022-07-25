За відкриті двері – штраф: Франція введе непопулярні заходи заради економії енергії

Уряд Франції має намір прийняти ряд непопулярних заходів заради підвищення енергоефективності малого бізнесу. Підприємців зобов'яжуть тримати двері магазинів закритими при увімкненій кліматичній системі, а також обмежать час роботи неонової реклами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Згідно з новим декретом уряду, Світлова реклама повинна бути вимкнена з першої години ночі до шостої ранку незалежно від розміру міста. За порушення правил про неонові вивіски й "відкриті двері" передбачений штраф до 750 євро.

Міністр екологічних перетворень Франції Аньєс Паньє-Рюнаше заявила, що нові правила, вже введені в деяких регіонах, найближчим часом стануть обов'язковими по всій країні.

Раніше ми писали, що Франція інвестує 85 млн євро в будівництво 18 гармат Caesar натомість переданих Україні. За 2022 рік парк САУ Caesar скоротився майже на чверть.

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