Открыто дело по ДТП с участием несовершеннолетних в Николаевской области

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В результате ДТП пострадали шесть человек

В Николаевской области полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля ВАЗ и группы несовершеннолетних велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Сообщается, что сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

По информации полиции, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель Николаева не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей. Автомобиль ВАЗ-21099 сбил группу учащихся-велосипедистов Николаевской детско-юношеской спортивной школы, которая проводила тренировку на автодороге Николаев-Снигиревка.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 детей. Все пострадавшие - в возрасте от 14 до 17 лет. Детей госпитализировали в областную больницу.