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Відкрито справу по ДТП за участю неповнолітніх в Миколаївській області

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 18:58
Відкрито справу по ДТП за участю неповнолітніх в Миколаївській області
Фото (novosti-n.org)

У результаті ДТП постраждали шість чоловік

У Миколаївській області поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про дорожно-транспортній пригоді з участю автомобіля ВАЗ і групи неповнолітніх велосипедистів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Повідомляється, що відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

За інформацією поліції, 25-річний водій автомобіля ВАЗ, мешканець Миколаєва не постраждав.

Нагадаємо, в неділю, 14 липня, поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали 6 дітей. Автомобіль ВАЗ-21099 збив групу учнів-велосипедистів Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи, яка проводила тренування на автодорозі Миколаїв-Снігурівка.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 6 дітей. Всі постраждалі - у віці від 14 до 17 років. Дітей госпіталізували в обласну лікарню.

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