Открытие рынков в Украине: опубликовано решение правительства

Рынкам официально разрешили открыться при условия соблюдения санитарных мер
Кабинет министров опубликовал решение об открытии рынков в Украине. Соответствующий документ размещен на правительственном портале.
Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.
Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить:
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что на первом этапе откроются 872 продовольственных рынка. При этом кроме вышеуказанных требований они должны соблюдать противоэпидемические меры, установленные главным санитарным врачом. К ним относится наличие антисептиков на входах, безопасное расстояние между продавцами, регулярная дезинфекция помещений и т. д.
Отметим, несмотря на решение правительства, Тернополь решил отложить открытие продуктовых рынков. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.